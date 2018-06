Sõbranna.ee nädalahoroskoop 30. juuni – 6. juuli

Jäär

21. märts – 19. aprill

Nädal sobib puhkuseks. Sul on küllaga tegutsemistahet ja seikluslusti, meeli köidab elu lõbusam pool. Hea aeg reisimiseks, samuti pidudel ja kultuuriüritustel käimiseks. Tasub proovida uusi asju. Küllap naudid flirtimistki täiel rinnal. Uus suhe võib tekkida, ent see on pigem seiklus ega jää kauaks püsima.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Tähelepanu keskpunktis on pere ja kodu. Arvata võib, et sul tuleb palju energiat panustada kodustesse töödesse, midagi remontida ja uuendada. Tagasihoidlik peaksid olema sisustuskaupu ostes. Kui seda teed, mõtle pikalt ja põhjalikult, kaalu, mis millega sobib. Kipud luksusele liigselt kulutama.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Väga hea periood vaimse töö ja koostöö tegemiseks. Jõudu on palju, mõte liigub kiiresti ning tekkida võib väga originaalseid ideid. Tasub oma tegemistest rääkida ka sõprade ja mõttekaaslastega. Nendega vestlemine elavdab su fantaasiat, ehk annab keegi nende hulgast eriti geniaalse idee.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Soodne aeg erialases plaanis. Küllap saad tunnustust heade töötulemuste eest. Võimalik, et sulle tehakse uus põnev tööpakkumine või saad tulutoova lisatööotsa. Rahaasju ajades oled nutikas ja edukas. Sa ei püsi äraproovitud raamide piires, proovid leida uusi innovatiivseid lahendusi.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Palju sõltub sinust endast. Võimalusi on piiramatult, tasub olla aktiivne ja need ära kasutada. Eriti hea on ajajärk enesetäiendamiseks, aga ka päris uuel alal õpingute alustamiseks. Kui saad reisile minna, toob teekond sulle põnevaid elamusi ja üllatavaid kogemusi.

Neitsi

23. august – 22. september

Sa ei ole väga seltskondlik, kindlasti peaksid mingi aja leidma üksi olemiseks. On vaja sügavale endasse vaadata, hinges toimuvat analüüsida. Kui miski sind vaevab ja kurvameelsust tekitab, aitab enda parem tundmine probleemi lahendada. Suhetes võib ette tulla üksteisest möödarääkimist.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Meeldiv ja võimalusterohke aeg suhete rindel. Kui sul on kindel partner, tasuks palju koos tegutseda. Mitte ainult kahekesi olla, vaid käia sõpradel külas ja väisata eri kultuuriüritusi. Kui alles otsid enda kõrvale õiget kaaslast, tasub nüüd aktiivselt seltskonnas käia, uued tutvused on kerged tekkima.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tavapärases töörütmis saab ümberkorraldusi teha, töötamist efektiivsemaks ja samas ka vaheldusrikkamaks muuta. Oma heade ideedega võid välja teenida ülemuste tunnustuse. Töökus ja enesekindlus võivad kaasa tuua selle, et pakutakse vastutusrikkamaid ülesandeid, ehk isegi kõrgemat positsiooni.

Ambur

22. november – 21. detsember

Vaat et ideaalne aeg puhkamiseks, eriti reisile minekuks. See toob su ellu värskust ja põnevaid seiklusi. Ette võib tulla ootamatuid olukordi ja veidraid kohtumisi, mis kokkuvõttes reisi ainult meeleolukamaks muudavad. Kui aga pead kontoris istuma ja mõttetööd tegema, edeneb see õige vaevaliselt.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sobiv nädal eelkõige kodusteks ettevõtmisteks ning perega seotud asjatoimetusteks. Hästi õnnestub ka suguvõsaga seotud rahaasjade korraldamine. Võimalik, et see osutub sinu jaoks oodatust kasulikumaks. Aeg ei sobi hästi reisi alustamiseks. Kui siiski teele lähed, arvesta ajakuluga.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Nädal toob meeldivat värskust suhetesse. Kui sul on kindel partner, naudite lahutamatutena õnne. Vastassoo hulgas oled populaarne ning uue suhte tekkimine on väga võimalik. Ometi kaasnevad sellega mingid takistavad asjaolud. Kas suhe ka püsima jääb, on näha alles sügisel.

Kalad

19. veebruar – 20. märts