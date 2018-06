Staarjuuksur õpetab: kuidas saada silmipimestavad juuksed

Austraalias elav staarjuuksur Anthony Nader teab, mida teha probleemsete juustega. Lahendused on küllaltki lihtsad.

Naderi sõnul on kõikvõimalikud juukseotsi parandavad tooted puhas vale ning hoiatab reklaami küüsi langemise eest. Juukseotste puhul aitab vaid regulaarne juuksuri külastus. «Kui ots on juba lõhestunud, siis pole enam midagi teha. Võid kasutada tooteid, et seda ajutiselt varjata, kuid ükski neist ei paranda juukseotsi,» selgitab ta.