Nipid, kuidas pulm soodsamalt korraldada

Kasuta ära enda lähedaste ja sõprade andekust. Kui su sugulane on eriti hea kunstikäega, palu tal kujundada kutsed või disainida kaunistused. Ehk on hoopis mõni sõbranna hea jumestaja või tegeleb muusikaga.

Ebay on üks tuntuimatest, kust valida soodsad ja ilusad kaunistused peopaika. Tegelikkuses on neid lehti rohkemgi. Kui hakkad aegsasti uurima, ei tohiks probleemi olla ka tellimuste kohale jõudmisega.

Sa vajad pulmadeks torti. Nii pea, kui mainid, et soovid pulmatorti, mitmekordistuvad hinnad nii tortidel, autojuhtidel ja nii edasi. Ära maini, et otsid teenust/toodet pulmadeks. Vali enda lemmik ja võid anda viimase erilise lihvi asjale ise.

Enamus asju sa enam nii suures koguses ei kasuta. Laenutamine tuleb odavam ja lõpuks ei istu sa kuhja asjade otsas, mida enam kuskile panna ei ole või kasutust ei leia. Teine võimalus on investeerida. Kui sul on koju ammu väikest lauda olnud vaja, vali välja just teie koju sobiv ning dekoreeri see pulmaks näiteks jookide lauaks. Hiljem saad selle koju viia ja kasutad oma raha mitmekülgselt.