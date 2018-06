Eestlaste suveöö pidurüü

Uljad mustrid on energiat täis, nii kamuflaaž kui ka maleruudurivi püüavad pilke. Haapsalu jaanituli. FOTO: Konstantin Sednev

Eks see ole muidugi maitse asi, kuidas keegi end peoks lille lüüa eelistab. Peole saab minna laisalt halli massi sekka sulanduma, ainus eesmärk riideid valides see, et külm ei hakkaks ja sääsed nahka ei paneks. Samuti võib kõik parimad rõivatükid ülestikku selga ajada ning võtta õhtut nagu ainsat võimalust end teiste ees parimast küljest näidata. Või siis eriti tähelepanumaiana sootuks võimalikult paljalt ringi patseerida. Võimalusi niisiis jagub! Kuid enamik meist ei tõtta neid sugugi nii innukalt kasutama, nagu ehk võiks. Rohkem värvi ja vigureid, kallid kaasmaalased! Millal siis veel, kui mitte suvel?

Tasub kanda

Rõõmsad värvid tõstavad tuju. Pidu ometi! FOTO: Konstantin Sednev

Rõõmsad värvid

Teate küll seda kohalikku tulist temperamenti... Iga asi, mis tuju tõstab ja peole vunkib lisab, väärib rakendamist. Värvikad rõivad teevad meeleolu mitu kraadi paremaks nii kandjal enesel kui ka igal vastutulijal. Lisaboonusena ei kaota sõbrad sind peomöllus nii lihtsalt silmist, pilk leiab kirka kaaslase hulga kergemini üles. Värvijulgeid on alati vähe ja see annab veel täiendavaid tähelepanu- ja stiilipunkte.

Mustriga on pidu alati parem kui ilma! FOTO: Konstantin Sednev

Pöörased mustrid

Põhjus, miks need peole hästi passivad, peitub eestlaste muistsetes tarkustes: ikka tikiti pidurüü üle, et see uhkem paistaks. Tänapäeval saavutab sama efekti vähimagi vaevata! Ole kõndiv lillekimp, kamuflaažis kangelane, triibukiisu või lajata lõbusate sõnumitega. Äge kangakujundus on tõeline jäämurdja, mille toel saavad teised sinuga märksa lihtsamalt vestlust alustada. Igavad peod võid uljamalt riietudes igaveseks unustada!

Braavo! Sooja andva jaki suudab mõni osavam valida väga põneva! Ideid võib leida ajaloolistest livreedest või mis tahes muudest moeteemadest. Haapsalu jaanituli. FOTO: Konstantin Sednev

Omamoodi jakk

Paraku tuleb meie laiuskraadil haruharva ette peoööd, kus pole vaja midagi soojendavat peale visata. Kuid soe kiht ei pea kaugeltki olema isikupäratu ja igav! Vastupidi, vali midagi ägedat ja eristuvat! Kõikvõimalikud kaunistatud bomberid, kirkad tagid, ajaloolistest livreedest inspireeritud jakid. Säti fookus õigeks, sest õhtujahedus pole tüütu kohustus, mis ei lase ilusas kleidis kekutada, vaid vahva võimalus oma vinget jakki tuulutada.

Ei tasu kanda

Dressikas on hea laisk kaaslane, kuid usu, huvitav disain ei võta sellest mugavust vähemaks. Haapsalu jaanituli. FOTO: Konstantin Sednev

Dressikas

Küll seda on hea mugav selga vedada või hea pehme puusadele siduda, lisaks kaitseb kenasti külma eest. Kuid hei, kui sa pole veel tähele pannud, siis tegelikult saab ka vaba aja kraam täiesti äge välja näha, ilma et peaksid selle arvelt grammigi mugavusest ohviks tooma. Need Hiina tehased, mis vorbivad plassis gammas ilmetuid dressipluuse, tuleks kiiremas korras kinni panna, et päästa rahvas igavatest vammustest.

Teksa on moelavadel tagasi, tee sealt võimalikult isikupärane valik! Kaunitarid Võsu suve avamisel. FOTO: Konstantin Sednev

Tavaline teksa

Tõsi ta on, teksa on moemaailmas kõva tegija! Tagasi on 90ndate tagid ja lühikesed püksid, 80ndate retrokraam ning nullindate minimalistlikud mudelid. Teksakleidid ja tuunikad, vestid ja kotid, mütsid ja ketsid. Nii et kuri moetoimetaja ei löö sulle hambaid säärde, kui sa teksas peole minna plaanid. Aga vali ometi midagi isikupärasemat kui täiesti tavaline ei-liha-ei-kala-stiilis, igas mõttes keskmine püksipaar. Kui sul selline kodus vedeleb, siis disaini see parem ringi.

Paljastavat kostüümi saad endale lubada siis, kui oled karastatud või kavatsed kogu aeg karata. Külmetamine pole kunagi stiilne. FOTO: Konstantin Sednev

Külmavarese kostüüm

Ma tean, et peole minnakse pilke püüdma ja kiusatus kõik letti lüüa on suur. Aga seksikas kostüüm laguneb kohe koost, kui kandjal hambad plagisevad. Tean omast käest, kui vabastav tunne on väga vähe riideid selga panna ning laias kaares laiali pillutud provokatsioonide peale üksnes naerda. Aga selle mängu tarvis pead olema karastatud või siis niisugune põrkav energiapomm, kellele elurõõm igal pool sooja annab. Kui nii pole, siis pane parem midagi selga, pääsed nohust ja saad hulga stiilipunkte lisaks.