Ekspert: suured pepud hakkavad moest välja minema

Dr Harold Lancer on dermatoloog, kelle patsientide hulgas on palju nimekaid Hollywoodi tegelasi. «Gigantse tagumiku trend on möödumas,» kinnitas dr Lancer Pret-a-Porterile. «Aina vähemaks jääb neid inimesi, kes soovivad oma tagumikku suurendada.»

Iroonilisel kombel on Lanceri klientide hulgas just kurvide poolest tuntud naised, näiteks Kim Kardashian ja Jennifer Lopez. Beverly Hillsis töötav arst on ravinud ka Beyoncéd, Margot Robbie'd, Michelle Williamsit ja teisi.

Mis on aga uusim trend, kui enam pepudele nii palju tähelepanu ei pöörata? Lanceri sõnul on selleks dekolteepiirkond, peamiselt just kortsude vähendamine. Ka olla aina popimaks saanud Botoxi abil ninaotsa ülespoole tõstmine ja filler'iga kõrvanibude täitmine.