Viis harjumust, mis su nahka igapäevaselt rikuvad

Austraalias elav korea ilubrändi looja Ruby Wang paljastab põhilised vead, millega inimesed oma nahka rikuvad. Ja sel pole naha hooldusega mingit pistmist.

1. Sa ei puhasta oma telefoni ekraani

Telefon on kõikjal kaasas ja inimene veedab aastast keskmiselt 23 päeva telefonis. Ole endaga aus - millal viimati puhastasid enda telefoni? Telefoni ekraan on pidevalt näonaha vastas ning kogu see mustus jääb nahale.

2. Sa ei vaheta piisavalt tihti padjapüüri

See punkt on probleemi allikaks tõenäolisemalt neile, kes avastavad, et akne kimbutab just ühel näopoolel. Püürid koguvad surnud nahka ja tolmu, mis ummistavad sinu nahka.

3. Sa ei puhasta enda päikeseprille

Higi ja mustus kogunevad prillidele ja sarnaselt telefoniga on neil pidev kokkupuude su nahaga.

4. Katsud oma nägu

Paljudel on komme katsuda oma nägu liiga palju. Pea toetamisest kuni meigi parandamiseni, kätel on pidev kokkupuude näoga, kuid käed on tihti mustad ja rasvased.

5. Sa ei maga piisavalt

See on harjumus, mida on kõige keerulisem muuta. Magades toimuvad nahas uuendusprotsessid. Vähese une korral püsib kortisooli tase organismis kõrge ja see võib tekitada aknet. Proovi igal ööl magada 7-9 tundi.