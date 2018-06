Uuring näitab: palju kulutavad mehed kihlasõrmusele?

Kahe-kolme kuu palk Suurbritannias on keskmiselt üle 6000 euro, kuid kihlasõrmusele kulutavad sealsed mehed tunduvalt vähem. Kingikuller Hipper avaldas uuringu, mille kohaselt panevad inglased kihlasõrmusele 0,57-kordse kuupalga ehk keskmiselt 1100 eurot. See tähendab, et keskmisel mehel läheb 12 tööpäeva, et elumuutva sõrmuse jaoks raha teenida, kirjutab TheSun.