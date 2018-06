Dieedimüüt või tegelikkus? Veganlus aitab tervislikult kaalust alla võtta

Veganluse puhul on leitud seoseid paljude vähenenud riskidega. Olulisemateks on madalam risk teise tüübi diabeedi ja südame- ja veresoonkonna haiguste puhul. Lisaks aitab taimetoitlus hoida kontrolli all vererõhku.

Kuigi uuringud on näidanud, et veganitel on madalam kehamassiindeks, peaks hoolega jälgima toitumise terviklikkust, kirjutab TheSun. Paljud veganitoidud võivad sisaldada magusaineid ja töödeldud rasvu, et kompenseerida teatud toitaineid nagu muna ja või.