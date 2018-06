Sellel aastaajal petetakse kaaslasi kõige rohkem

Kohtinguportaal kannab nime Ashley Madison ning see on koht, kus kogunevad abielus inimesed, kes otsivad põnevust. Kõige rohkem uusi kasutajaid ilmub kohtingulehele just suvekuumuse saabudes, kirjutab TheSun.

Veebileht avaldab, et registreerumiste arv on haripunktis juulikuus. Andmed põhinevad eelmisel aastal, kuid lehe tegijad usuvad, et ka see aasta ei saa olema teistsugune. Seksi- ja suhteterapeut doktor Tammy Nelson selgitab, et tõenäoliselt on selle taga päikesest saadav serotoniini tõus kehas. Mida rohkem on päikest, seda õnnelikumad ja enesekindlamad on inimesed.