Terapeut avaldab: 4 märki, et sa armastad iseend ja oled suhteks küps

Elite Daily rääkis suhtespetsialist Clarissa Silvaga, et teada saada, millised on need märgid, et sa oled suhteks valmis ning kuidas leida tee enesearmastuseni.

Sa oled aus iseendaga selles osas, mida sa tahad

Kui sa tead selgelt, mida suhtelt ootad - nii enda kui ka teise inimese rolli selles - oled juba palju lähemal sellise suhte leidmisele. Tuleb mõista, et enesearmastus on enda ihade ja soovide aktsepteerimine ja austamine.

Sa vastutad oma vigade eest

See ei tähenda, et sa pead oma vigadest täiesti lahti saama, aga kui sa alustad suhet ja juba tead, et võid olla üsna kangekaelne, on see oluline teadmine. Nii oskad sa aktiivsemalt panustada, kui on vaja näiteks minna kompromissile.

Sa võtad enda jaoks aega

Inimesed kipuvad suhtesse minnes end sageli ära kaotama. On tähtis teada, et sul on armastatud hobisid ja sa ei ole valmis neist kallima pärast loobuma. Kui sa juba võtad teadlikult oma elus aega endale, sõpradele ja hobidele, näitab see, et sa oled küps end jagama.

Sa oled oma minevikuga leppinud