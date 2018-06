Üks igapäevane tegevus aitas telekokal kaotada ligi 80 kilo

Kuid kuidas õnnestus mehel ligi 80 kilo kaotada? Veel üsna hiljuti 190 kilo kaalunud 44-aastane telekokk ütles, et tema teekond algas 40. eluaasta kandis. «No ütleme, et me elame 80-aastaseks. Ma mõtlesin: ma olen poole peal,» rääkis mees Sunday Timesile. «Ja siis ma sain aru: ma ei ela nii vanaks. Kui ma selline olen, siis ma ei pea vastu.»