Märgid, et kannatad keskeakriisi küüsis

Küsid endalt tihti sügavamõttelisi küsimusi

Psühhoterapeut doktor Robi Ludwig selgitab, et keskea saabudes hakkavad inimesed rohkem analüüsima enda elu ja seda, kuhu see suundub. Keskeakriisis tekib vajadus hinnata, kas oled oma eluga õiges kohas.

Teed rutakaid otsuseid

Tänu eneseotsingule kiputakse tegema rutakaid otsuseid. Ehk jõuad järeldusele, et praegune töökoht pole piisavalt atraktiivne või abielu piisavalt kirglik. Impulsiivsete otsustega on oht, et tulemused ei ole sellised, mida ootasid.

Sa ei suuda tervet öö järjest magada

Kui ärkad pidevalt keset ööd ja jõllitad kella, võid selles hormoone süüdistada. Lisaks levinumatele märkidele, näiteks menstruatsiooni lõppemine, on teisigi näitajaid, et hormonaalne tasakaal organismis on kõikuma löönud.

Tulevik tundub tume

Nooruses on tore see, et kõigeks tundub aega olevat. Keskeas see mõtteviis muutub ning tundub nagu aega enam polekski.

Sa muutud välimuse osas üleliia murelikuks

Tahe näha hea välja on loomulik, kuid kui põrnitsed peeglist pikalt jooni oma näos, pole see enam tervislik. Mõned inimesed hakkavad otsima paaniliselt võimalust taas noorem välja näha. Doktor lisab, et siinkohal kipuvad vallalised rohkem muretsema kui suhtes/abielus olevad keskealised.

Sa ei tunne huvi voodielu vastu

Kui sa ei mäleta viimast korda, mil tundsid soovi enda kallimaga linade vahele hullama heita, võivad olla selle taga hormonaalsed muutused. Arsti sõnul kannatavad paljud naised enne menopausi ja menopausi ajal madala libiido käes. Doktori sõnul ei maksa enda seksuaalelu täiesti maha kanda, sest tänapäeval on palju võimalusi, kuidas abivahenditega libiidot tõsta.