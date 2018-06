Video: moefopaa või magusasõbra unistus?

Iga kingapaar valmib käsitsi ja nad on «küpsetanud» neid kingi juba viis aastat. Omanik Chris Campbell selgitab, et kõigepealt alustas ta hoopis meesteketside disainimisega. Sealt jõudis ta kontsakingade juurde, kuna erinevalt ketsidest on rohkem materjali, millega töötada. «Lisaks armastan ma magusat, seega ma mõtlesin: miks mitte kaks asja ühildada?»

Suurema osa inspiratsioonist saab ta pagariärisid külastades, kuid ka imelised koogid, mille pilte leidub Instagramis rohkesti, annavad talle alati häid ideid. Kingadele lisatud disainielemendid näevad välja nii head, et neid tahakski suhu pista. Chris muigab, et inimesed arvavadki sageli ekslikult, et tema looming on söödav. «Üks klient küsis, et miks peaks keegi tahtma jalga koogi sisse panna ning kuidas seda pärast süüa saab, kui selles on juba kõnnitud. See oli kohutavalt naljakas!»