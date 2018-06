Jennifer Garneri eduka treeningplaani saladus

Jenniferi päevad algavad kell 5.15, mistõttu on arusaadav, et mõni hommik tahaks trenni arvelt lihtsalt kauem magada ning trenni tegemata jätta. Et see mõte võitu ei saaks, on õppinud kolme lapse ema end üle kavaldama, kirjutab Woman's Day.

«Esimese asjana ma hakkan trenni tegema enne kui jõuan end ümber veenda,» kirjutab Jennifer, «Mul on oma riided laiali laotatud ja kohvimasin ärkamiseks ajastatud nii, et mul ei õnnestu ühtegi vabandust tuua - olgu ma väsinud või mitte.» Naine kirjutab, et teeb rakenduse abil treeningkava kasvõi 20 minutit ning selle ajaga jõuab juba higistama hakata. «See on võit,» kinnitab ta.