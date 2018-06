Terapeut paljastab: märgid, et oled suhteks valmis

Sa oled endaga aus ja tunnistad endale, mida ootad. Sa tead selgelt, mida suhtest loodad leida. Kui mõistad, et tahad enda kõrvale kedagi, oled selle võrra lähemal tema leidmisele. Kui teed nägu, et sind suhe ei huvita, jääb ka teine pool tõenäolisemalt leidmata.

See ei tähenda, et saaksid oma vigadest lahti, kuid kui lähed suhtesse mõistes, et oled põikpäine või vaidlushimuline, on suureks plussiks sellega toimetulekul.