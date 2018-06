Kolm sodiaagimärki, kelle jaoks on see nädal parim

On täiskuunädal, seega võid oodata, et universumil on sulle palju üllatusi, paljastusi ja kingitusi varuks. Kõik eesmärgid, mis sa oled endale seadnud, saavad teoks 28. juunil, kui täiskuu liigub Kaljukitse. Kes aga sellest kosmilisest energiast enim võidavad?