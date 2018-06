Parimad madala suhkrusisaldusega puuviljad kaalujälgijatele

Avokaado

Selles populaarsust koguvas viljas on südamesõbralikud rasvad ja kiudained. Madala suhkrusisaldusega ja hea maitsega on need ka head magustoiduasendajad.

Arbuus

Arbuusist võib saada su uus trennijärgne lemmiksnäkk. Lisaks on selles mahlases puuviljas palju antioksüdante.

Õun

Õunad on ideaalne keskpäevane amps, kuna on kiudaineterikas. Lisaks aitab see alandada kolesterooli.

Maasikas

Maasikad on küll tehniliselt marjad, kuid üle maailma kaasatakse neid ka puuviljade toidugruppi. Maasikad on hea magustoit, mis sisaldab endas hulganisti C-vitamiini ja antioksüdante, arvestatavas koguses kiudaineid ning on põletikuvastase toimega.

Laim

Terve vilja peale on laimis üks gramm suhkrut. Lisaks annab üks laim pea kolmandiku päevasest C-vitamiini vajadusest. Laimi on hea kasutada kastmetes või maitsestada vett.