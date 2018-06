Psühholoog Kätlin Konstabel: kuidas leida enda kõrvale See Õige?

Tegemist on väga mõistliku küsimusega. Oma piiride seadmine, arusaamine sellest, millise inimesega me läheks hoolimata esmasest suurest kirest kohe kiiresti tülli, on kasulik. Kui oleme aga nimekirja neist võimalikule kallimale esitatavatest ootustest kokku pannud, tasuks aga teha üks samm edasi ja mõelda, et… Kas me ise vastame neile nõudmistele? Kui ootame midagi tulevikupartnerilt, peaksime endaga selles valdkonnas samuti tööd tegema. Ütlemine vastandite sobivusest ja tõmbumisest võib kõlada ju põnevalt, aga tegelikkuses kipuvad väga erinevate inimeste suhted paraku ikka keerulised olema.

Päris tihti näiteks soovitakse, et partner võiks olla vaimses mõttes «täiskasvanuks saanud». Ühelt poolt tähendab see vastutustunnet – kui lubab, siis teeb ja kui teeb midagi valesti, tunnistab oma vigu. Aga see tähendab ka arusaamist, millised on kas päritoluperest või varasematest suhetest kaasa tulnud probleemseks kippuvad hoiakud või käitumismustrid ja nende edukat muutmist. Kõik kõlab kenasti. Aga kuidas on lood sedasi soovija endaga? Vahel juhtub nii, et inimene on küll endasse vaadanud, aga midagi muutma pole hakanud – see kas tundub liiga keeruline või peetakse neid enda probleeme oluliseks.

Armastus kõigi puudustega?

Üks romantiline unistus on tihti, et kallim armastaks meid just sellisena nagu me oleme. Koos kõigi me puudustega. Aga kas me ise armastame nii ja kas kõik puudused on ikka aktsepteeritavad? Taoline eeldus tähendaks, et ei tehta kunagi vähimatki kriitikat, vingumisest ja õiendamisest… või vajadusel politsei kutsumisest rääkimata.

Hästi toimivas paarisuhtes peaks suutma ja tahtma ennast vahel tagaplaanile jätta, osutada parasjagu vajalikul määral tähelepanu partnerile (ilma, et see peaks tähelepanu nuruma) – tema tegemistele, tunnetele, mõtetele, vajadustele. Partner võiks olla empaatiline, suudab ja soovib meile häälestuda. Kui me seda nii väga oluliseks peame, kas ise ka oleme valmis sama tegema ja teise huvisid tähtsamaks seadma – või räägime kogu aeg, kuidas suhtes peavad enda vajadused aina esiplaanil ja «tass täis» olema? Võib-olla rõhutame sinna juurde, ikka partnerile viidates, et iga täiskasvanu peaks suutma oma emotsioonidega ise toime tulla?

Armsamalt oodatakse ka lojaalsust. Et ta on meie jaoks olemas, kui meil on raske ja et ta meie peale keelt ei kannaks, taga ei räägiks. Väga mõistlik soov, aga millised oleme me ise – kas oleme varasemates suhetes olnud partneri jaoks keerulisel ajal olemas või oleme arvanud, et ah, pole tal nii hull olla sugugi, saab ise hakkama, meil on olnud palju keerulisemaid muresid?