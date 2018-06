Maasikas annab salatile jumet  

Kui esimesi kodumaiseid päikeseküpseid ja magusaid maasikaid on ilma igasuguste lisandite ning viguritete söödud-nauditud piisavalt, ongi tal tavaliselt järg nendesamade tuttavate koosluste käes. Sealt edasi tulevad aga juba mängu uuemad tuuled ja proovimishimu. Ühed viimatised retseptileiud on maasika toortort mandli-datlipõhja ja kookosvahukoorega ning salatid. Viimastel aastatel ongi eriti suure hoo sisse saanud trend sobitada maasikaid soolastesse toitudesse, nii et peale kookide, magustoitude või smuutide võib neid suvemarju leida salatitest, kastmetest, salsadest, marinaadidest, samuti liha, kala või mereandide lisandite seast.„Pole ka ime. Maasikate mahlane, värske ja magushapu loomus ning mõnus tekstuur teevad neist täiesti universaalsed marjad,” nendib toidublogija.

Muu hulgas soovitab toidublogija katsetada köögis roogi, kus maasikaid on enne tarvitamist maitsestatud. Seejuures aitavad nende suvemarjade ainuomast maitset eriti hästi esile tuua suhkur ja hape, näiteks sidrunimahl või palsamiäädikas. Sama tõhusalt toimib must pipar. Ilover ise armastab maasikate maitset rõhutada ja toonida kerge marineerimisega: kõigepealt laseb tükeldatud maasikatel vähekese suhkru ja palsamiäädikaga 15–20 minutit külmkapis seista ning jahvatab siis veskist peale musta pipart. „Tunnen, kuidas maasikamaitse on mitmekordselt võimendunud,” kiidab ta ja lisab, et marineeritult sobivad need salatisse, koogikatteks, hommikujogurtisse, magustoitu või liha-kala kõrvale.