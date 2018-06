5 põhjust, miks sa Eesti tööjõukriisi tingimustes ikka veel töötu oled

Kahjuks imestab ka potentsiaalne tööandja, miks selliseid CV-sid laekub ja loomulikult mõjub pidev äraütlemiste tulv laastavalt tööotsija enesekindlusele. Kandideerida tuleb pigem vähestele, aga hoolikalt väljavalitud kohtadele.

Seejuures tasub teada, et värbajad oskavad seda hinnata, kui motivatsioonikirjas selgitad, miks just sellele kohale kandideerid ja millised tugevused seda toetavad, samuti on hea kohendada CV kandideeritavale töökohale vastavaks. Tõenäolisemalt viib sihile üks täpselt sihitud, mitte kümned suvalised kandideerimised.

Kui tööd püütakse leida personaliotsingufirma kaudu, siis võiks saata CV-ga koos info ka eelistatud ametipositsiooni(de)st. Siinkohal tasub aga meeles pidada, et ka ise peab endiselt aktiivne olema ja sobiva ametkoha ilmnemise puhul endast taas märku andma.

4. Rumalad vead

Mõnikord ei kutsuta kandidaati vestlusele seetõttu, et ta on eksinud lihtsate reeglite vastu, näiteks korduvad kirjavead või puudulik info CV-s.

Kandideerimisprotsessi osa võib olla ka lühike eelintervjuu, mida tehakse tavaliselt telefoni teel. Seega tasuks tööotsingute ajal alati vastata ka telefonikõnedele, mis tulevad teie jaoks nii-öelda võõrastelt numbritelt.

Rumalaid vigu tuleb vältida ka intervjuule minnes: kohale peab jõudma õigeaegselt, riietus olema korrektne, telefon hääletu ja meelestatus positiivne. Töövestlusel ei ole viisakas kiruda eelmist tööandjat või halba õnne, vaid tuleks keskenduda konkreetsele tööle ja tööandja ootustele.

5. Ajalukku vajunud eriala

Palju on räägitud, et vanuses 50+ on keeruline tööd leida. Kindlasti leidub ka tööandjaid, kes on kinni eelarvamustes, et 50+ töötaja pole piisavalt õppimisvõimeline, aga enamasti on selles vanuses töö leidmine raskendatud hoopis seetõttu, et õpitud ja elu jooksul omandatud eriala on ajale lootusetult jalgu jäänud.

Eriti keeruline on olukord nende inimeste jaoks, kes on teinud aastakümneid sama tööd, jäänud sellest ootamatult ilma ning selgub kibe tõsiasi, et aastatega lihvitud oskuseid pole enam kellelegi vaja – eriala on kas masinate poolt üle võetud, lihtsalt ebavajalikuks muutunud või sedavõrd harvaesinev, et ühtegi vaba kohta pole pakkumisel.

Kuna möödunu taganutmine niikuinii edasi ei vii, siis võiks kohe töötuks jäädes kaardistada koos karjäärinõustajaga enda oskused ja analüüsida, millised on neist veel tööturul vajalikud ja mida tuleks juurde õppida, et endale meelepärane töökoht leida.