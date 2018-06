Kõige ebaviisakamad asjad, mida pulmas teha

Istud esimesse ritta

Esimesed read on reeglina kõige lähedasematele. Kui sind pole eraldi esimesse ritta istuma kutsutud, ära hõiva seal ühtegi kohta.

Võtad kaasa kutsumata külalise

Niigi stressirikkal päeval ei taha pruutpaar ootamatuid üllatusi. Kui sulle ei pakutud kaaslase kaasa võtmise võimalust, ära tee seda varasemalt küsimata.

Varjutad pruuti

See on ammune reegel, et kui pole just vastupidiseid juhiseid pruutpaari poolt antud, olgu valge vaid pruudi värv. Kuigi pulmad on hea põhjus otsimaks kapist välja kõige uhkema ja pidulikuma riietuse, ära proovi olla selle päeva staar.

Hilined

See päev on niigi stressirikas ning pahatihti kipuvad asjad hilinema ühel või teisel põhjusel. Ole kindel, et sina see põhjus pole.

Küsitled pruutpaari valikutes

Ära hakka arutama, kas on õige paluda külalistel lapsed koju jätta või anda ette kingisoovi nimekiri. See on nende päev ja igal paaril on õigus ja võimalus kujundada see üks päev just neile sobivalt. Külalised on kutsutud tähistama nende õnne ja nende unistusest osa saama.