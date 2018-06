Taimetark teab: väekad köömneseemned ei paranda mitte ainult tervist, vaid hoiavad eemal ka kurja

Levinud on eksitav seos, mis tuleneb otse tõlgitud vürtsköömne saksakeelsest nimetusest Kreutzkümmel, ristiköömen, mis aga on hoopis teine taim: nimelt apteegitill, mille seemneid ehk fenkolit või venkelit kasutatakse ravimina. Apteegitilli lihakat osa võib leida igast suuremast köögiviljaletist. Ristiköömen ei ole köömen vaid apteegitill.

Harilik köömen on kaheaastane haruneva varrega taim, millel on väikesed valged õisikud ja udemetega kaetud lehed. Taime õitseaeg on kesksuvel ja mõne aja pärast valmivad piklikud seemned. Varred lõigatakse siis, kui seemned on pruunikaks tõmbunud. Seemned sisaldavad rohkesti eeterlikke õlisid, mis annavadki tuntud aroomi ja maitse, peamisteks on karvoon ja limoneen. Lisaks ka mitmeid kasulikke aineid ja rohkesti muid elemente.

Kuidas seemned meie aega jõudsid

Köömneseemned on sama vanad kui tsivilisatsioon, neid on leitud viis tuhat aastat vanast elanike matmispaigast Šveitsi järve ääres ja mainitud juba 16. sajandist eKr pärit Teeba arstiteaduslikul papüürusel.

Ameerikasse, õigemini Uus-Inglismaale oma maitsetaime- ja köögiviljaaedadesse tõid nad kolonisaatorid, kuid peagi hakkas taim end ise ka aia taha külvama, praegu kasvab looduses mitmel pool maakeral.

Antiikajal köömneid ei kasutatud, Inglismaal aga tuntakse alates 14. sajandi lõpust. Tööstuslikult kasvatatakse köömneid Venemaal, Madalmaades, Inglismaal, Hispaanias, Norras, Marokos jm. Hollandi köömneseemneid peetakse parimaks nende kuju, värvi ja maitseomaduste poolest.

Legendid ja pärimused

Euroopa rahvaste folklooris on palju legende ja uskumusi, mille kohaselt on köömneseemnetel maagilised omadused. Ühe sellise uskumuse järgi ei ole võimalik su asju varastada, kui nende hulgas on köömneseemneid.

Usuti, et armastatud inimene ei eksi teelt, kui ta on joonud köömneid sisaldavat nõiajooki. Au sees peeti kommet noorpaarile ja külalistele pulmapäeval köömneid puistata, et õnn ja truudus püsiks. Keskajal kanti kaelas seemnekotikest, et eemal hoida deemoneid ja kurje vaime.

Talumehed söötsid köömneid kodulindudele, et nad rahulikud oleksid. Usuti, et voodi alla pandud kauss köömnetega annab hea une, köömnekauss hälli all pidi kaitsma vastsündinut kurja silma eest. Köömen on kindlasti olnud ja on üks hästi väekas taim. Teada on, köömen lämmatab teiste maitsetaimede maitse ja lõhna, kui neid koos kasutada.

Ravivad omadused

Köömned ravivad kõhtu ja rahustavad meelt. Juba vanavanaemad jõid õhtul tassikese köömneteed. See aitas, kui kusagilt valutas, kui olid kõhugaasid või seedimine korrast ära. Köömnetee võttis maha päeva pinged. Oli tavaline, et talus seisis pliidiserval soojas kann köömneteega, mida ka päeva jooksul joodi.