Miss Saaremaa Ljubov Hermann toitis Stalinit ja Hruštšovi, kuid lõpuks sai Torgu monarhi Kirill Teiteri konsultandiks

Kui Ljubov Hermannil koolid lõpetatud said, oli üsna raske kusagilt töökohta saada. Nii väga ihkas ta võõraid maid ja linnu näha, et kui 1930. aasta lõpul välja kuulutati Päevalehe iludusvõistlus, kus peaauhinnaks Pariisi sõit, siis saatis ka tema oma pildi võistlusele varjunime «Osilia» all. Saaremaal oli ikka kombeks juba aastaid olnud kevaditi maikuningat ja -kuningannat valida. Ljuba teadis küll, et ta üle küla tüdruk oli, enesekindlusest tal puudu ei tulnud. 5. jaanuari 1931. aasta Päevaleht teataski, et Saaremaalt oli žürii poolt välja valitud missivõistlustele kolm kaunimat: Osilia, Meedi ja Kalli.