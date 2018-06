Eesti mehe kogemus: kuidas ma kõhurasvast igaveseks lahti sain

Kõhurasvast lahti – kas nüüd või mitte kunagi

Kuigi ma paistan pikk ja peenike, on minu kõhupiirkond juba lapsepõlvest saadik olnud suurem ja laiem. See on tekitanud minus rahulolematust ja ebakindlust oma kehaga. Tegin trenni, kuid lihasmassi kasvatades ja rasvaprotsenti vähendades, jäid vöökoht ja kõht endiselt pehmeteks. Treenisin hoolega ka kõhulihaseid, kuid lokaalselt rasva kaotada ei saa ning isegi kui lihasmass kasvas, siis vöökohast sentimeetreid kahjuks ei vähenenud.

Tulemus kohe pärast operatsiooni

Väga lihtsa protseduuriga suured muutused välimuses

Kui inimene arvab, et rasvaimuga keha vormimist vajab, siis soovitan kindlasti tulla konsultatsioonile. Siin saab kinnitust, kas operatsiooniks on vajadust ning tõenäoliselt lükatakse ümber ka mitmesugused hirmud ja vääritimõistmised. Nägin oma kogemusest, et rasvaimu puhul on tegemist väga lihtsa protseduuriga, mis annab suured muutused. Taastumine oli üsna kiire ning valu ma pole kordagi tundnud, pigem võib rääkida väikesest ebamugavustundest paaril esimesel päeval.