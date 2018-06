Sodiaagi saladused: 5 tähemärki, kes ei sobi isaks ja 7, kes on isana suurepärased

Siin võib vaadata taevatähtede poole. Mitte, et sodiaagimärk kindlalt määraks, milline isa mehest saab, on astroloogid siiski märganud teatavaid ühisjooni. Your Tango toob välja tähemärgid, kes tahavad isaks saada ja need, kes pole ehk nii mõistvad, kannatlikud ja kaastundlikud, kui healt isalt ootaks.

Jäär

Jääral pole erilist isalikku instinkti, ta on alati võistlusvalmis ja peab olema kõiges esimene. Isaduse juures on aga isetus üks tähtsamaid omadusi, sellega on Jääral aga suuri raskusi.

Kaksikud

Kaksikutel on halb maine: nad pole eriti järjepidevad. Lapsed aga vajavad kindlaid piire ning turvatunnet, Kaksikud ei anna aga selles osas alati head eeskuju.

Sõnn

Sõnnid näitavad oma kangekaelset iseloomu ning ei ole valmis lastega kompromissidele minema. Samas peab aga lastel lubama vigu teha, see on ainus viis, kuidas nad kasvada saavad. Vanemluse juurde aga lõputu kangekaelsus hästi ei sobi.

Lõvi

Lõvid on ülbed ja laisad, nende omaduste lapsele edasi andmine võib tulevikus palju probleeme kaasa tuua. Ülbus võib jätta lapsed tähelepanuta ning nad lähevad seda mujalt otsima.

Skorpion

On teada, et Skorpionid peavad pikka viha - nad võivad olla ühel hetkel toredad ja järgmisel plahvatada. Lapse jaoks on aga stabiilsus - ka emotsionaalne stabiilsus - ülioluline. Kas Skorpion saab sellega hakkama?

Seevastu aga...

Neitsi

Neitsi on suurepärane lapsevanem - ta on lojaalne, lahke ja valmis palju vaeva nägema.

Ambur

Amburid on lahked ja isetud, samas aga piisavalt mõistlikud. Ta jõuab lastega alati mõistliku kompromissini, selle asemel et last mitte kuulata.

Kaljukits

Kaljukitsed on osavad oma aega ja suhteid manageerima. Nad on vastutustundlikud ning teavad hea ja kurja vahet. Suurepärased lapsevanemad.

Kalad

Kalad on armastavad, õrnad ja kunstimeelsed. Need on kõik suurepärased omadused, mis ühele lapsevanemale ära kuluvad.

Kaalud

Kaalud on altid koostööks ning nende head sotsiaalsed suhtlemisoskused muudavad lapse kasvatamise nende jaoks ülikergeks. Nad on õiglased ning see õpetab lastele, kuidas maailmas hakkama saada.

Vähk

Vähid on lojaalsed ja lapsed vajavad just vanemat, kellele saaks loota. Vähk on lapsevanem, kes toetab oma last kõiges.

Veevalaja