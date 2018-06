Rist ja viletsus: Trumpi alluvatel on Washingtonis raske kohtinguid leida

Washington on noorte inimeste jaoks põnev koht, kus deitida ja uusi tuttavaid leida. Probleem on aga selles, et Trumpi kampaania oli väga Washingtoni-vastane ning nüüd on tegemist vaenuliku territooriumiga, kirjutab Politico. Baarid ja meelelahutusasutused, kus Obama ajal noored ametnikud kohtusid ja aega veetsid, on nüüd ehitud Trumpi-vastaste kirjadega ning kui sa töötad Trumpi heaks, ei ole sa seal teretulnud.

Politico rääkis rohkem kui 30 millenniumilapsega, kes kõik töötavad või on töötanud Trumpi heaks ning nende kohtingulood on kohati õudukad. Neil on raskusi partnerite leidmisega ning neid kiusatakse isegi tänaval. Erinevalt oma eelkäijatest, kes olid linna sotsiaalskeenel tõelised tegijad, hoiavad nad pigem omaette. Selmet minna baari või ööklubisse, korraldavad nad koduseid pidusid ning kohtuvad pigem privaatsetes oludes.

Samas tõdesid mõned, et neil on üsna ükskõik – vähemalt pole nad New Yorgis või ei ela ülikooli ühikas, kus oli veelgi raskem oma poliitiliste vaadete tõttu hakkama saada. Washingtonis – isegi Trumpi Washingtonis – loeb vaid see, et kuniks sul on võimu, oled sa vähemalt kuskil populaarne.

Ka on Trumpi ametnikud õppinud, et tark on oma elukutset mitte avaldada – kui varem oli tavaks, et Valges Majas töötajad pigem leidsid kiirelt viisi, et oma prestiižne töökoht jutu sisse poetada, siis nüüd hoitakse see enda teada. «Ma lihtsalt ütlen, et töötan föderaalametis,» ütles üks Valge Maja töötaja. Teine, praeguseks juba töölt lahkunud mees lisas, et tunnistab vaid hädakorral, et on Valges Majas töötanud. «Isegi nüüd peavad inimesed viis-kuus korda mult küsima, enne kui ma tunnistan: «Jah, ma töötasin seal»,» ütles ta. Ja kui tõe hägustamine ei tööta, on muidugi võimalik ka lihtsalt valetada. «Ma ütlesin inimestele, et töötan Wall Streetil audiitorina ning pärast seda rohkem küsimusi polnud,» ütles väljaandele kolmas noor ametnik, kes töötas kampaania ajal New Yorgis.