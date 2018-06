Üllatav põhjus, miks lahtiste juustega magamine on tervisele ohtlik

Päeva lõpuks on juuksed endasse kogunud hulganisti saastet ja mustust. Mustad ja rasused juuksed võivad magades kahju teha ka sinu nahale. Miks see nii ohtlik on?

Lahendus on lihtne. Säti juuksed magama minnes patsi nii, et su juuksed oleks näost eemal. Pea aga silmas, et magamiseks liiga tugevat patsi ei tee, kuna see võib teistpidi juukseid kahjustada.