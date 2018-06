Ei salli beebisid? Etiketispetsialist annab nõu, kuidas tüütuid tittesid vältida

Mail Online palus nõu ja abi etiketieksperdilt William Hansonilt, kes jagab nõuandeid, kuidas käituda, kui mõni su lähedastest on hiljuti lapse saanud.

Külastusreeglid

Pea meeles, et üldiselt ei näe värskelt sünnitanud naised välja nagu hertsoginna Kate. Seega hoia end tagasi ja ära suru emale-beebile kaamerat näkku, ilmselt ei taha nad kumbki, et neist sel hetkel palju pilte tehtaks. Beebi esimeste piltide sotsiaalmeediasse postitamise au jäägu siiski vanematele.

Vähem on rohkem

See nõuanne on mõeldud lapsevanematele, kes enne armsa võsukese sündi lubasid, et ei hakka Facebookis jagama iga hetke tite elust, kuid koheselt ümber mõtlevad, kui titt ükskord olemas. Jah, pildista üles kas või iga tema hingetõmme ja mähkusisu, kuid ära jaga seda maailmaga. Vähem on igal juhul rohkem.

Vaata, ära näpi

Mõned inimesed lihtsalt ei taha beebit hoida – olgu selleks hirm, et laps kukub käte vahelt maha või siis lihtsalt igasuguste nunnutamis- ja emainstinktide puudumine. Kui sa oled üks neist inimestest ja sulle titte hoida pakutakse, vasta viisakat: «Ei, aitäh.» Naerata ning looda, et lapsevanem saab aru ja ei suru asja edasi.

Kuidas käituda halva nime puhul

Meil kõigil on sugulasi, kelle maitse nimede osas on pehmelt öeldes küsitav. Seega, kui sa kuuled, et lapse nimeks on pandud midagi naeruväärset, võiks su reaktsioon olla näiteks: «Oi, kui unikaalne!» või «Ma usun, et te mõlemad mõtlesite selle nime üle pikalt?»

Kui sul tuleb aga peale naeruhoog, siis ära suru seda alla, aga väida, et naerad suurest rõõmust värske ilmakodaniku üle. Kui tegemist on pereliikmetega, võid proovida ka nimest «söödavama» hüüdnime välja võluda ning loota, et see võetakse omaks.

Kui sa ei taha olla ristivanem

Võib juhtuda, et sind palutakse ristivanemaks. Kui sa seda kohustust ei taha mingil põhjusel kanda (sulle ei meeldi vanemad, lapse nimi või siis tundub sulle, et sa ei saaks sellega hakkama), on tähtis viisakalt keelduda, kuid kindlasti kinnitada, kui suur au see palve on. Vali põhjendused, millega ei ole võimalik vaielda: sa pole usklik; sa plaanid kolida Austraaliasse ning sa ei näeks last eriti niikuinii. Mis veel oluline: ära keeldu meilitsi või tekstisõnumi teel. Tee seda telefonikõnega või näost näkku.

Kuidas reageerida samasooliste vanemate puhul

Kui sa just ei ela 19. sajandis, siis on suur tõenäosus, et su tuttavate hulgas on geipaare ning ka nemad võivad saada lapsi. See ei ole tänapäeval enam mingi eriline asi. Püüa mitte reageerida ülientusiastlikult, kuna see jätab patroniseeriva mulje. Reageeri titeuudisele nagu reageeriksid heteropaari puhul. Ja, jumala eest, väldi selliseid küsimusi nagu: «Kuidas laps teid kutsuma hakkab?», «Kas te ei karda, et last hakatakse koolis kiusama?», «Kumma sperma see oli?» või «Kust te spermat saite?». See jätab sust lihtsalt tohlaka mulje.