PEIGMEHE PULMABLOGI: sõrmuseid otsides jäi müüjast mulje, nagu me oleks tulnud juveeliröövi korraldama...

Kohtusime eile oma pulmaisaga. Ausalt öeldes ei ole mul viimased kuu aega üldse mahti olnud oma pulma korraldada, kogu mu energia on mujale läinud. Tihti jään Johannale vastused võlgu, nagu näiteks, kas toolid ja lauad on broneeritud või kui kaugel on valgustus... Tavaliselt püüan vastusest kõrvale hiilida ja viin jutu mujale. See omakorda tekitab stressi, sest ma tean, et need asjad tuleb korda teha ja aega enam palju pole. Samuti tunnen, et meie külaliste ootused on väga kõrged, ilmselgelt sellepärast, et olen ise pulmakorraldaja...

Käed-jalad tööd täis teiste pulmadega FOTO: Erakogu

Tavajuhul ei maga ma öö enne meie korraldatud pulmi. Tahan kindel olla, et kõik asjad said tehtud. Mõnikord ärkan keset ööd ülesse ja vaatan meilid üle, et ega ma jumala pärast kuupäeva või asukohaga eksinud ei ole vms.

Meie enda pulmaga on ärevus käes juba täna. Pulmadeni on jäänud paar kuud, kuid iga päev pabistan, kas jõuan ikka kõik organiseeritud või mitte, kas olen kõik kinnitanud ja kõigi asjaosalistega rääkinud. Arvatavasti sellepärast tundsin ka eile õhtul end kuidagi väsinuna ning kartsin, et jätan õhtujuhile väga passiivse ja uimase peigmehe mulje. Istusime Merily ja Johannaga kohvikusse maha ning arutasime pulmaasju. Tuli välja, et Merily oli meie peale päris palju mõelnud ning tulekahjusid vahepeal kustutanud.

Pulmaisaga tuleb olla täiesti aus

Pulmaisa saabus - saime hetkega kinnitust, et olime teinud suurepärase otsuse, tema oli see õige. Tundsin, et fookus läheb paika ja ideed hakkasid iseenesest lendama. Kohtudes pulmaisaga peab olema 100protsendiliselt aus ning rääkima endast ja oma mõtetest. Inimene, kes teie tähtsündmust juhib, peaks teadma, millised on teie hobid, millega te leiba teenite, kes on teie külalised jne.

FOTO: Erakogu

Tema omakorda kombib piire, pakkudes ideid välja ning aus vastus, et jah, mulle meeldib või ei, see ei sobi, on siinkohal ülioluline. Meile Johannaga meeldivad üllatused, seega ei soovi me teada kõike detaile, mis pulmas toimuma hakkab. Johanna korraldab mulle pidevalt ootamatuid olukordi. Ühel laupäeva hommikul ütles ta, et lähme ja tuulutame end veidi. Võtsime suuna Pärnu poole, olin juba päris õnnelik, sest nädalavahetus Steffani pitsaga kõlas hästi. Aga ei, sõitsime muudkui edasi ja edasi kuni jõudsime Riiga. Johanna oli kõik ette valmistanud – hotelli, meelelahutuse, kultuuriprogrammi, veetsime koos imelise nädalavahetuse.

Ühesõnaga tahame ka oma pulmas kogeda ja nautida mõnusat teadmatust järgneva eest. Seega arutasime põhipunktid läbi ning jätsime pulmaisa Merilyga kahekesi, et nad saaksid koos kokku panna meie pulmakava.

Sõrmused…