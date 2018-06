«Hetkeks oli mu häbi talumatu, aga ma võtsin end kokku...»

Ruperti kiirkõnes olid pikad pausid, mille kestel võis kuulda madame Duponti sugugi mitte mahedakõlalist vadinat, ja ma kirusin iga viimset kui luud Gloria kondises kehas. Hommikusöögi ajal, kui ta oli nii mesimagusalt kinnitanud, et nad saavad madame Dupontiga väga hästi hakkama, teadis ta ju juba, et ta pole järgmisel päeval siin. Ta oleks võinud lasta Rupertil siis helistada, kui too selle mõttega välja tuli – siis oli veel mingi võimalus. Aga isegi kui Rupert oleks leidnud kellegi, kes tema osa tööst oleks ära teinud, oleks ikka üks inimene puudu olnud pärast Gloria lahkumist. Aga ei, Gloriale ei sobinud selline asjaajamine. Ta pani meelega Ruperti sitta seisu. Mul oli tahtmine ta maha lüüa.

„Emmy, siinkandis käivad asjad teistmoodi,” selgitas ta kannatlikult. „Kõigepealt pidin uurima, kuidas madame Duponti tervis on, ja tema pidi küsima, kuidas minu tervis on; siis pidin üle küsima, kas ta ikka tuleb homme; siis pidin küsima, kas ta teab kedagi, kes võiks siia tulla appi. Siis pidi tema läbi käima iga viimse kui inimese kümne kilomeetri raadiuses, kes võiks ju muidugi sellega nõus olla, aga kahjuks ei saa siiski tulla, ning esitama ka põhjuse, miks ei saa. Ta tütar läks sõbrannale külla, õetütre abikaasa on üks igavene laisk siga, kes ei vaata laste järele, kuigi neile kuluks raha ära, ja see tüdruk, kes elab paar talu edasi, võiks tulla, aga ta käib laupäeviti linnas tabac’is tööl. Tal ei tulnud nii lühikese etteteatamisajaga kohe kedagi pähe. Siis ütles ta, et saab aru, et ma olen rivist väljas, ja ta on valmis tegema Gloria aitamiseks pikemad päevad, nii et mina pidin tunnistama, et Gloria pole kodus, aga sina oled valmis abistama, ja tema tahtis selle peale kuulda miks, ja kui ma talle rääkisin miks, siis pidi ta küsima iga viimset kui üksikasja ja mina vastasin talle nii vähe kui õnnestus. Ja lõpuks pidi tema tooma kuuldavale pika ja mürgise arvamusavalduse kogu selle õnnetu teema kohta. Mõistad nüüd?”