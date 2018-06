«Kas ta lootis, et mul pole midagi selle vastu, kui ta jätab mu vähem kui nädal pärast puhkuse algust maha ja laseb ühe vananeva seksihullu abielurikkujaga jalga?»

Väike Prantsuse külalistemaja FOTO: Pegasus

Avaldame katkendi uuest Helen Pollardi raamatust «Väike Prantsuse külalistemaja».

Kui see tabas juba mind nagu välk selgest taevast, siis milline šokk see veel talle on. Mina teadsin vähemalt, et meie suhe on mäda, ja olin langenud hädaorust veelgi sügavamasse hädaorgu. Rupert oli aga lennutatud eeldatava abieluõnne kõrgustest täielikku reetmisse.

Tegin talle tassi teed.

„Kui inglisepärane sinust,” ütles ta. „Kriisihetkel tee… Suur tänu.” Ta patsutas mu käsivart. „Ära muretse, kullake, me saame hakkama.”

„Ma tean. Kuigi ei tea, kuidas.”

Rupert tegi mulle silma. „Kulla kallis Emmy, ma olen ettevõtja. Ma mõtlen alati midagi välja.”

Naeratasin paratamatult. „Parandamatu optimist.” Kõhklesin hetke, kuid küsisin siiski: „Oled sa väga õnnetu, Rupert?” Raputasin aga kohe pead. „Unusta see küsimus ära. See pole minu asi.”

Pidasin teda ettevaatlikult silmas, mõeldes, et ta võib mu peale vihastada, et ma topin oma nina tema asjadesse, aga tema lasi hoopis kuuldavale naeruturtsatuse.

„Mis siin naljakat on?” küsisin mina.

„Sina oled naljakas, kui ütled, et see pole sinu asi, sa rumal tüdruk. Su närukaelast poiss seksis otse meie nina all, minu katuse all minu naisega, ja kõigele lisaks plaanivad nad veel koos uttu ka tõmmata. Kui see ka pole sinu asi, siis mis üldse on sinu asi, taevas hoia!”

„Mul on nii kahju.”

„Mille kuradi pärast?”

„Nathani käitumise pärast. Sellepärast, et ma üldse selle pagana puhkuse siin korraldasin. Kui me poleks siia tulnud, poleks seda kõike juhtunud.”

„Sinuga võib-olla mitte, minuga aga oleks see ikka varem või hiljem juhtunud. Kui mitte sinu suurepärase kaasa, siis kellegi teise pärast. Mina peaksin hoopis sinu ees vabandama Gloria käitumise pärast.”

„Ära aja jama, Rupert. Sina ei vastuta ju oma naise käitumise eest.”

„Ei vastuta ja sina ei vastuta tema eest…” Ta osutas pöidlaga Nathani poole, kes tuli kohver käes trepist alla, vältides iga hinna eest silmsidet mehega, kelle naise ta röövis. „Tead, kullake, võib-olla on meil mõlemal lõppkokkuvõttes vedanud.”

Seisin suurt lahkumisstseeni oodates uksel ja vaatasin lavendliterivi aia teises servas ja ilusaid külalismajakesi, kus normaalsed inimesed ilmselt normaalset puhkust veedavad. Gloria polnud veel välja ilmunud. Küllap ta oli ametis disainerkäekottide ja -kingade valimisega ning oma ehete kokkukorjamisega, et Rupert ei saaks neid tagasi nõuda.

Jumal tänatud, et Hendersonid nautisid kuskil losside ilu, mida nad olid otsustanud sel päeval oma kohalolekuga austada. Kuna Ruperti tervisrike jättis nad juba niigi külmaks, siis ma ei kujutanud ette, mida nad võiksid sellest kohutavast spektaaklist arvata.