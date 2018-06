Nõutu mees: elukaaslane tahab, et ma seksiks teiste naistega – kas see on lõks?

«Naine ütleb kogu aeg, et «Mõtle selle peale». Ütleb, et usaldab mind, kuna ma hoolitseks, et ma ei saaks mingit suguhaigust. Ta väidab, et ei lähe kadedaks, kuna see oleks lihtsalt seks. Samas ütleb, et ta ise teiste meestega ei taha ja ei hakkagi magama.

Ühelt poolt: meie kahe vahel on seksielu ikka veel kirglik ja jätkub samas vaimus või isegi paremini. Ma ei kujutagi ette, et tahaksin kellegi teisega magada. Nii või teisiti, ma ei taha oma naise tundeid riivata või panna teda ennast halvasti tundma.

Teiselt poolt: mul on olnud vähem sekspartnereid küll kui mu naisel. Alati on huvitav, kuidas oleks kellegi teisega magada, isegi kui oled monogaamses suhtes.

Tean, et ütlete, et pean ise otsuse tegema. Aga siiski... Mida te soovitaksite sellises olukorras arvesse võtta? Millest võiksime naisega omavahel rääkida? Peaasi, et meie suhe kestaks õnnelikult edasi!»

Vastab psühholoogiline nõustaja, Gordoni Perekooli koolitaja Õnne Aas-Udam:

«Olete keerulises olukorras ning ei tea, mida teha – teie partner esitas teile (üpris ekstravagantse ja ebatavalise) soovi, et seksiksite ka teiste naistega väljaspool paarisuhet.

Toote ka ise välja, et ettepanek on ahvatlev – põnev oleks ju mehena teada, mismoodi oleks seks teiste naistega… Samas kirjutate, et teie omavaheline intiimsuhe on väga kirglik ning te ei tunne mingit vajadust kellegi teisega seksida.

Jutt käib seksist.

Ükski paarisuhe ei toimi ega kesta aga vaid seksi najal. Rahuldustpakkuva kooselu jaoks loob baasi turvatunne – füüsiline ja emotsionaalne (saan olla suhtes mina ise), ning ennekõike pühendumise turvalisus – kas ma saan olla kindel, et oled mu kõrval veel ka paari kuu, aasta, viie aasta pärast? Kas ma saan teha pikemaajalisi plaane ja n-ö investeerida ja panustada suhtesse, kui ma pole kindel sinu pühendumises/otsuses meie osas?

Minule tundub teie kirja lugedes (see on vaid oletus ja ei pretendeeri tõele ning vabandan, kui ma eksin), et praegu käib teie noores ja vaid pool aastat kestnud suhtes teineteise kompimine – kas ma võin olla kindel, et soovid olla mulle truu? Naise alateadlik hirm, et kuna teil on veel «sarved maha jooksmata», suunab teda vastandreaktsioonina provotseerima teid otsima sekssuhteid väljastpoolt toimivat suhet.

Võimalik, et teile on esitatud väljakutse.

Teisalt on ajaga paljuski muutunud arusaamad truudusest, pühendumisest, paarisuhtest. Seda muudavad raamatud, telesarjad, muusika, filmid jne. Praegu kinodes jooksev ja maailma raamatuturu vallutanud nn «Hallid varjundid» on mõjutanud võimalik et miljoneid inimesi. Kas ka teie armsamat?

Mida tahan öelda – iga paar teeb oma paarisuhet puudutavad otsused koos. Koos arutatakse ja leitakse ühine pinnas ning tehakse kokkulepped kasvõi kodutööde jagamise osas, kes kui palju panustab perre rahaliselt, kas ja kui mitu last soovib, kuidas koos aega veedetakse jne. Samamoodi räägitakse avatult ja ausalt seksiga seotud teemadel.

Kujunenud olukorrast ja oma segadusest tuleks teil ikka oma partneriga rääkida, ausalt ja avatult.

Alustuseks mõelge hästi läbi, mida tahate talle öelda – alustage hinnanguvabast käitumise kirjeldusest, nimetage mõju või kahju, mis sellest saate (on see segadus, negatiivne emotsioon vm) ning mida seoses sellega tunnete.

Kui räägite sellisel viisil, kasutades minasõnumeid (minasõnum räägib minust, mitte teisest ja seega me ei süüdista teist inimest), on suurem võimalus saada teine osapool ennast kuulama, koostööd tegema.

Loomulikult tekitab ka minasõnum teises (tugevaid) tundeid, seega tuleb valmis olla, et mingisugune reaktsioon/vastupanu sealt tuleb (eitamine, rünnak, solvumine jne), seega tuleb teil kehtestamiselt ümber lülituda kuulamisele. Aktiivne kuulamine tähendab, et sõnastate ümber teise inimese poolt öeldu või tema sõnumi tagant paistva tugeva emotsiooni. Ise sealjuures midagi lisamata, oletusi tegemata. Niiviisi jahutate teise emotsioonid maha ning ta on valmis taas teid kuulama – saate end uuesti väljendada.