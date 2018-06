«Puhkuse algusest oli möödas kõigest neli päeva, majaperemees oli kiirabiga teel haiglasse ja mina olin leidnud oma poisi häbitult majaperenaisega seksimas...»

Haa! Vaene mees, tal polnud asjast õrna aimugi. Soovides iga hinna eest jututeemat meie arvatavalt puhkuseõndsuselt mujale juhtida, osutasin ma tema jalale. „Kuidas sa hakkama saad, kui külastajaid veel juurde tuleb?”

Rupert kehitas kõigutamatult õlga. „Madame Dupont tuleb homme koristama ja aednik peaks ka nädala lõpuks tagasi olema.” Ta kulm läks kortsu. „Ainus probleem on söögitegemine. Gloria ei tea kahjuks söögitegemisest tuhkagi.”

Tema naer tuli mulle üllatusena. „Mis siin nii naljakat on?”

„Naljakas on see, Emmy, et kui ma Gloriaga kohtusin, oli ta ühe restorani juhataja. Peene Londoni restorani juhataja. Võiks ju arvata, et kõigi nende toitude keskel olles jäi talle midagi külge, aga ei. Ta ei oska isegi muna keeta. Külastajad, kes on broneerinud kolm gurmeeõhtusööki nädalas, ei lepi sellega, kui neile pakutakse külmi ube sütel grillitud leival.”

„Ära sa meie pärast küll muretse,” kiirustasin teda rahustama. „Meie Nathaniga võime vabalt väljas süüa.”

See oleks olnud väga hea juhus talle öelda, et meist pole peagi enam mingit tüli, kuna me kolime mujale, aga ta nägi nii haige välja, et mul polnud südant seda öelda. Ma ei tahtnud, et ta arvaks, nagu me läheksime sellepärast ära, et tema on rivist väljas. See oleks olnud sama mis lüüa maas lamavat meest.

„Kui kena sinust,” katkestas ta mu mõtted. „Ma tean, et teie tuleksite vastu, aga Hendersonidega on hoopis teine lugu.

Nad on siin varemgi käinud. Väga nõudlik paar. Räägivad, et

tulevad siia igal aastal üksnes söögi pärast. Jumal aidaku neid

sel aastal.”

„Aga kui sa selgitaksid neile olukorda, siis…”

„Sellel poleks mõtet.” Rupert patsutas mu kätt. „Küll ma leian mingi lahenduse, kui mu aju taas tööle hakkab. Praegu ei suuda ma muud teha kui silma korraks looja lasta.”

„Kas sa lõunasööki siis ei tahagi?”

Rupert raputas pead. „Ma olen praegu liiga väsinud… Kas sa teeksid mulle ühe teene, Emmy?”

„Muidugi.”

„Ole hea, ulata mulle pastakas ja see märkmik.”

Ulatasin talle need asjad ja ta asus kirjutama. „Vii see palun Gloriale. Ta peab poodi minema niipea, kui Hendersonide tuba on korras.”

Ta rebis märkmikust lehe ja ma pistsin selle taskusse. Aitasin ta toolilt jalule, ulatasin talle kargud ja me hakkasime mööda koridori tema toa poole astuma. Hea, et ta tuba on esimesel korrusel, sest trepist poleks ta küll üles saanud.