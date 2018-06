Üks asi, mida su mees vajab, aga ei julge välja öelda

Väljaandes Your Tango selgitab suhteekspert dr John Gray, et on üks asi, mida su mees vajab, aga kardab sulle öelda. «Meestele ei meeldi vinguda või pisiasjade kallal võtta, kuid muidugi on asju, mis neid ärritavad,» ütleb Gray. «Nad kardavad aga seda jagada, sest see jätaks neist justkui nõrga mulje.»

«Meeste jaoks näitab armastust see, kui neid tunnustatakse, kiidetakse selle eest, mida nad suudavad teha – võimekus midagi luua, midagi korraldada. Ja sageli jagab mees naisega oma unistusi, eesmärke, seda, mida ta loodab saavutada. Sel hetkel võib olla naisel kiusatus vastata «Jah, aga», «Jah, aga...», «Kui palju see maksma läheb?» jne – leida põhjuseid, miks plaan ei tööta. Nii aga trampisid sa just tema unistusel. Ära jaga kohe oma praktilisi nõuandeid, anna talle aega – las ta küsib sult, mida sa arvad. Ja kui ta küsib sult seda koheselt, siis hea vastus on: «See on hea mõte!», «Loomulikult!». Ja jäta asi nii: ole talle toeks sel hetkel, kui ta on kõige haavatavam.»