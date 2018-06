Seitse põhjust, miks suvelaager on lastele parim puhkus

Kõikide nende lõbusate tegevuste mõte noortelaagris ei ole aga pelgalt meelelahutus, vaid eesmärk on pakkuda tervistavat ning arendavat puhkust ja tagada lapse ja noore arengut toetav keskkond, mis arvestaks tema vajaduste, ootuste ning iseärasustega.

Selleks on noortelaagris tööl professionaalsed kasvatajad, kes on kompetentsed töötamaks kõigi laste ja noortega ning kes tagavad turvalise olemise – mitte ainult füüsilise keskkonna näol, vaid ka vaimset heaolu tekitava olustikuna.

Alljärgnevalt saab lugeda mõningaid põhjuseid, miks ja kuidas saab noortelaager suveks lastele ning noortele pakkuda parimat puhkust.

Lapsed liiguvad palju värskes õhus

Lapsed on loomupäraselt aktiivsed ning armastavad palju liikuda. Tiheda kooligraafiku kõrvalt ei ole lastel sügis-talvisel ajal aga tihtipeale liikumiseks ning sportimiseks palju aega jagunud. Suvi on see-eest just parim võimalus aktiivseks puhkamiseks, spordi harrastamiseks ja looduses viibimiseks ning kus seda paremini ja rohkem teha saakski kui mitte lastelaagris!

Eduelamuste kaudu enesekindluse tõus

Lastelaagri mitteformaalses õpikeskkonnas saadud kogemused saavad lapsele pakkuda eduelamusi ning tõsta seeläbi oluliselt enesekindlust ja lapse iseseisvust. Lastelaagrite tegevused on lõbusad ning samas arendavad ega ole orienteeritud tulemustele või akadeemilistele saavutustele – need väärtustavad oluliselt enam õpi- ja arenguprotsessi ning lapse rolli ja panust selles.

Nutiseadmetest väljalülitumine

Kui lapsed võtavad pikemat puhkust ekraanidest ja nutiseadmetest, annab see võimaluse taasavastada loovust endas ning ning suhestuda vahetult ümbritseva maailma ja sõpradega, tunda emotsioone ja osaleda päristegevustes, mida võibolla liiga tihti on asendanud nutiseadmed. Laager võib lapsele pakkuda hulgaliselt avastamisrõõmu!

Oskuste arendamine

Lastelaagrite programmilised tegevused võimaldavad lapsel täiustada oma oskuseid või arendada annet mõnel alal, mis teda kõige enam köidab. Samas on laagrite tegevuskavad üles ehitatud viisil, mis jätab lastele piisavalt ruumi ka uute alade või tegevuste avastamiseks.

Iseseisvuse kasvatamine

Laste- ja noortelaager võib olla suurepärane koht, et harjutada vastutuse võtmist ning iseseisvalt otsustamist, ilma et vanemad või õpetajad iga sammu suunaksid või juhiksid. Igapäevaste otsuste ning valikute tegemine ja seda turvalises ning toetavas keskkonnas, nagu seda laager ongi, on parim viis noore inimese jaoks esimeste sammude astumiseks iseseisvama elu suunas. Tavaliselt oskavad lapsed seda võimalust ka väga hästi hinnata.

Sotsiaalsete oskuste õpe

Laagrisse tulek tähendab kogukonnaga liitumist, kus igaüks peab üksteist austama ning teineteisega arvestama. Koos laagris elades õpitakse tegema koostööd, jagama majapidamistöid, lahendama erimeelsusi ning mis kõige tähtsam – hindama vahetu suhtluse võlu.

Uute sõprade leidmine

Laager on tavaliselt just see koht, kus leitakse omale parimad sõbrad ja mõnel juhul ka kogu eluks. Turvaline laagrikeskkond erineb igapäevasest koolikeskkonnast selle poolest, et loob vaba ning loova õhkkonna, kus laps ei tunne sotsiaalset survet ning kus ta saab olla tema ise ning tunda end hästi – naerda, laulda, sõpradega juttu ajada, mängida ning teha praktiliselt kõike koos parimate kaaslastega.

Miks mitte teha laagrisuvega juba nüüd algust ning asuda koos lapsega just temale meelepärast laagrit valima! Ka selle lehe vahelt leiab spikri suvekalendri näol, kust alustada suviste noortelaagrite otsingutega.