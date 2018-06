Laps läheb suvel laagrisse – kuidas selleks valmis olla?

Kaasa last suve- ja laagriplaanide tegemisse

Et laagrisuvi õnnestuks, kaasa last juba laagri valimisel. Noortelaagrid erinevad näiteks teemade ja pikkuse poolest. On matkalaagreid, on kunstilaagreid, on laagreid, mis kestavad kuus päeva ja neid, mis kestavad kaheksa päeva. Hea on arvestada lapse huvide ja soovidega – laagrite programmid, mis üldjuhul ka laagrite kodulehel, annavad ettekujutuse, millised tegevused laagris planeeritud on ning kindlasti aruta neid ka lapsega. Muidugi ei ole olemas puhtalt kunstilaagreid, eks nendesse on ikka ka laagrielulist seiklust sisse toodud. Kui laagriprogrammi sisu pole teada, võib julgelt laagrikorraldajalt üle küsida – nii ei teki ebameeldivaid üllatusi.

Laagri tegevusluba ja kindel päevakava annavad kindluse lapsevanemale kui ka lapsele

Enne lõpliku otsuse tegemist tasub uurida, kas valitud laagril on tegevusluba. Tegevusluba antakse laagritele, mis tegutsevad aastas üle 60 päeva ja laagrivahetuse pikkus on üle 6 ööpäeva. Seega on sellisel puhul tegemist laagriga, mis peab luba taotledes vastama riigi poolt esitatud nõuetele – lapsevanemale annab see kindlustunde teatud nõuetele vastavusel.

Uuri ka, kuidas on korraldatud transport laagrisse ja sealt tagasi koju. Kui vanem peab lapse viima-tooma, siis arvesta juba varakult nende kuupäevade ja kellaaegadega. Ole valmis ka selleks, et laagris võib juhtuda ikka, et laps haigestub ja sel juhul peab vanem ise lapsele järgi tulema. Laagri õnnestumiseks on oluline nii laagripersonali, lapse kui ka lapsevanema panus.

Esmalt saab vanem arutada lapsega ühiselt laagri kodukorra punkte ja päevakava. Sageli puudutab kodukord laagri territooriumilt lahkumist, nõudeid käitumise kohta matkadel, veekogu ääres aja veetmisel, kindlasti ka ujumisel. Kuna laagris olevate laste eest vastutab laagri personal, on oluline, et lapsed käituksid korrale vastavalt. Eriti puudutab see just tegevusi, mille eiramine võib olla ohtlik lastele endale või nende kaaslastele.

Kodukorras käsitletakse enamasti ka söömist – kuidas on korraldatud toidu tõstmine ja toidunõude pesemisse toomine. Tasub meenutada harilikke koduseid viisakusreegleid – toitu tõstetakse ette nii palju kui ära süüakse, toiduga ei mängita. Laagrites on enamasti ette nähtud puhketund ehk vaikne tund peale lõunasööki, mis on mõeldud soovijatele uinakuks, üldisemalt aga rahulikuks tegevuseks, kas pikutamiseks või lugemiseks.

Iseseisvudes ja iseseisvumise toetamiseks lubatakse laagrites noortel rohkem vastutust võtta