Sünne Valtri klaveritundides: ma ei puutunud ainsatki klahvi

«Läksin tundi, istusin sirge seljaga klaveri taha ja 40 minuti hiljem tõusin sealt. Ma ei puudutanud ainsatki klahvi. Ükskõik, mida õpetaja mulle rääkis. Ma ei teinud midagi. Mu vastumeelsus nende pealesurutud klaveritundide suhtes oli lihtsalt nii suur,» räägin lauljatar. Ta tunnistab, et nüüd on tal selle kõige pärast häbi ja kahju.

Bändi teine pool – Edvin Petrov räägib aga, et tema oleks väga tahtnud muusikat õppida, kuid elas maal ja lihtsalt ei pääsenud muusikakooli.

Küsimusele, kuidas nad siis lugusid kirjutavad kui nad nooti ei tunne, vastab Edvin: «Nüüd on telefon ja me ümiseme sinna. Tänapäeval on arvutis muusika tegemine nagu joonistamine - laod aga oma instrumentide partiid ritta, kui ei meeldi, tõstad ümber, ja nii ta tuleb.»