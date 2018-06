Pruut jättis mehe maha kuus päeva pärast pulmi: uus mees on voodis lihtsalt parem!

Ühendkuningriigist pärit Andy rääkis The Sunile, et naise reetmine purustas ta südame. «Ma usun, et ta kasutas mind ära,» tõdes mees. «Ma olen šokis, see on vastik. Ma rääkisin temaga viimati eile õhtul ja ta ütles, et uus mees on minust voodis palju parem.»