Maiasmoka retseptisoovitus: suvised maasikakoogikesed

Alusta protsessi sellest, et pane India pähklid juba eelmisel õhtul likku. Või kui tõesti kiire on, siis kalla need üle kuuma veega ning leota vähemalt pool tundi.

Põhja valmistamiseks purusta mandlid mitte just väga peenikeseks pudiks. Seda on hea teha näiteks saumikseriga. Lisa neile mustad ploomid ning pulseeri need paar korda läbi nii, et saaksid segu lusikaga segades selle enam-vähem kooshoidvaks.