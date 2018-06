Jaanipäeva retseptisoovitus: taipärases marinaadis kanakintsuliha

Põnevate retseptide järgi janunevatele lihameistritele soovitab Tallegg proovida toidublogija Britt Paju eksootilises kuues kanakintsuliha. Taipärase marinaadi hõrgus maitsebuketis on olemas kõik selle Aasia riigi köögile iseloomulikud maitsed – magus, hapu, soolane ja vürtsine. Sidrunheina, ingveri, küüslaugu, laimi, tšilli ja suhkru ideaalne tasakaal ergutab maitsemeeli ning paneb unistama talvisest puhkusest Taimaa türkiissinistes lainetes. Maitseküllase retke muudab figuurisõbralikuks aga valgurohke kanaliha.

Riivi ingver ja haki küüslauk, sibul ning sidrunhein ja värske tšilli. Lisa poole laimi riivitud koor ja pigista marinaadi ka laimipooliku mahl. Sega juurde ülejäänud marinaadi koostisosad ja lisa kanakintsuliha. Lase lihal vähemalt pool tundi, veel parem paari tunni jagu maitsestuda. Enne grillile asetamist pühi lihalt liigne marinaad ja grilli kanatükke keskmisel kuuumusel grillrestil mõlemalt poolt u 5 minutit või kuni liha on küps. Pärast küpsetamist lase lihal 10 minutit fooliumi all seista, et lihamahlade liikumine peatuks. Serveeri valminud liha värske salati, koriandrilehtede ja järele jäänud laimist lõigatud viiludega. Juurde võid soovi korral pakkuda laimimahlaga maitsestatud magusat Tai tšillikastet.