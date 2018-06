Sõbranna nädalahoroskoop 23.–29. juuni

Võimendub vajadus olla pidevas liikumises ja inimestega suhelda. Maailm tundub põnev, tahad palju ette võtta. Pead tegema valikuid – võimalusi on nii palju, et sa ei jõua igale poole sõita ja kõigi huvitavate inimestega kohtuda. Nädala teisel poolel võivad raha- ja äriasjad peavalu valmistada.

Päike on sinu märki jõudnud, see tõstab energiataset, annab juurde elurõõmu ja -jõudu. Eriti paljutõotav ja edasiviiv on perioodi esimene pool, mil oled uljas meeleolus ning valmis seiklustesse sööstma. Sinuga tahetakse tuttavaks saada, võimalused armusuhete arendamiseks on paljutõotavad.