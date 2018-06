Neli põhjust, miks olla heas mõttes isekas

Meil kõigil on elus situatsioone, kus meid n-ö teelt kõrvale soovitakse juhtida. Plaanid tervislikult õhtustada kodus, aga sõbranna kutsub hoopis endaga kohvikusse kooki sööma. Kui aga jääd sellistes situatsioonides enesele kindlaks ning teed neid asju, mis sulle olulised on, siis muutud seeläbi enesekindlamaks. Lisaks sellele saad aina paremini endaga läbi, sest teed läbi selliste pisivalikutele midagi head iseendale.

Kui sul on kindlad põhimõtted, siis jäävad sinu ellu inimesed, kellega sul on sarnased väärtused ja huvid. Kui tervislikud eluviisid on sinu jaoks prioriteet, siis paraku pikemat vestlust inimesega, kes sellest ei hooli, ei ole võimalik pidada. Sinu ellu jäävad sel juhul inimesed, kellega sul on midagi jagada ja kellega ühiselt oma eesmärke täita.

Öeldakse, et inimene on õnnelik siis, kui ta saab teha ärkveloleku ajal mida tahab ja millal tahab. Sina ise oled oma elu arhitekt. Kui sul ei ole hea tuju midagi tehes või kellegagi koos olles, siis see on aja raiskamine. Ära raiska oma aega, vaid kasuta seda targalt vaid nendele inimesele ja tegevustele, mis sind õnnelikuks teevad. Kui oled õnnelik, siis oled ka produktiivne ning seeläbi edukas. Üks kindel viis olla õnnelik, on tervislikult toituda, sest nii väldid füüsilist stressi!