Grillid huugama, jaan tuleb

Liiga õhukeselt lõigatud köögivili ongi põhiline viga, mida kokk koduste grillimeistrite puhul on täheldanud. Alles siis, kui viljad on juba parajalt triibuliseks küpsenud, võiks need väiksemaks tükeldada ja näiteks salatiks segada, nagu temal kombeks. Maitsekaste on kokal äärmiselt lihtne: õli, sidrunimahl, mesi või suhkur, pipar ja sool. Klassika, ei mingit erilist eksootikat.

Kõigele üks maitseleem

Tegelikult ei tasu ka liha liiga õhukeste viilude või väikeste tükkidena sütele panna, sest üle- ja kuivaks küpsemine ähvardab seda samamoodi nagu köögivilju. Restorani õuel läheb tal tulele piklik seasisefilee, mis on vaid pool tundi maitseleemes seisnud. Enamasti eelistabki kokk grillida liha terve tükina ja kaane all, siis jääb see lahti lõigates mõnusalt mahlane. „Muidugi, liha tuleb pidevalt keerata ja jälgida, et see kõrbema ei läheks,” lisab Heinsalu, lükates ümber levinud väite, et parem on liha grillil võimalikult vähe liigutada. Mõni ägedama loomuga grill, mille kuumust reguleerida ei anna, ei pruugigi selleks sobida. Samal põhjusel on kokal keeruline anda retseptides täpseid küpsetusaegu – need sõltuvad alati grillist. Pealegi ei loe kokk kunagi minuteid, tunnetus tuleb kogemusega.