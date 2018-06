Pööripäevarituaal: tee loitsu abil lõpp üksindusele ja loo tugevaid suhteid

Audrey Hepburn on öelnud: «Ilusad on silmad, mis näevad teistes head, kaunid on huuled, mis räägivad lahkuse sõnu, sirge on selle rüht, kes kõnnib teadmisega, et ta pole kunagi üksi.» Võta nüüd elu ohjad enda kätte ja asu oma suhteid parandama ning iseendasse ilu looma, õpetab Salasõna.

Sinu käsutuses on kolm ööd-päeva, mil valguse vägi on kõige suurem. Neljapäeval 21. juunil kell 13.07 jõuab Päike suvisesse taevapessa ja jääb sinna istuma kuni jaanipäeva päiksetõusuni 24. juunil kell 4.04. Uksed võlumaailma on kõige enam pärani just lühikestel hämaratel öötundidel.

Hea on koos kallite inimestega veeta ühine õhtu heinamaal või aias, kus haldjadki on liikvel, aga ka avatud aken ja värske õhk loob just õige meeleolu. Pane oma südamepoolne käsi selle inimese õlale, kellega sa soovid paremat suhet, vaata talle silma ja lausu: «Saagu suhe selgemaks, sidemeke soojemaks!» Kui sa pelgad valjusti öelda, korda seda mõttes 3 korda.

Kui seda inimest neil valgetel öödel su lähedal pole, siis võta sõber appi. Pane käsi sõbra õlale, vaata talle otsa ja kujutle, et see, kelle poole soovid pöörduda, seisab su ees ning ütle valjusti tema nimi. Näiteks nii: «Ema Helmi! Saagu suhe selgemaks, sidemeke soojemaks!»

Maagilised toimingud mõjuvad väljaspool aega ja ruumi, kõige olulisem on su enda taotlus, mis teeb oma tööd ka siis, kui sa temaga koos pole. Kui sa oled päris üksi, saad ikka teha suhte-taiga, sest puude seast leiad alati mõne sõbra. Pane käsi puu tüvele ja lausu suhteloitsu kolm korda.

Valged ööd, mil Eha ja Koit kokku saavad, on paarisuhte õitsema panemiseks õige aeg. Sel puhul kasuta loitsu, mis soojendab südameid ja aitab vältida sõnelusi: «Andku aeg arukust, argiellu armastust!» Kui tahad suhtesse rohkem kirge või unistad värske suhte jõudmisest «järgmisele tasandile», siis pane oma käsi tema südamele ja lausu: «Armuvärav avanegu, armutuli andku abi, armatseme aoni!»