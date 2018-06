Sünne Valtri ja Edvin Petrov on särakaksikud nagu Mick Jagger ja Keith Richards – loomingulisest sädemest süttinud tuli lõõmab lavalaudadel, ei mujal. Nad on ka nagu Pet Shop Boys – kõik teavad esilauljat, keegi ei tunne aga meest klahvide taga. Kokku on Sünne ja Edvin Patune Pool, ning kui pubibändidel on staariklass, siis see nimetataks nende järgi.

Viis aastat tagasi polnud Patust Poolt veel olemaski, nüüd on nad kõikjal. Esinemiskava nende kodulehel näitab, et kui pole taibanud neid varem esinema kutsuda, siis enne tuleva aasta lõppu ei kutsu ka, sest varem pole neil lihtsalt enam vabu aegu.

Alguses mõtlesid nad, et teevad väikese kõrtsibändi, millega mõned korrad kuus esinemad käia. Nüüd on Patune Pool Sünne ja Edvini töö ja elu 24/7. Bändiproovidesse nad ei usu: ütlevad, et nende proov toimub live’is igal nädalavahetusel ja kui nad peaksid veel ka nädala sees koos olema, oleks Patuse Poolega varsti kõik.

Nende eesmärk on igal nädalavahetusel üks: anda selline kontsert, et nad ise ka pärast värisevad lava taga!

Olite hulk aega lihtsalt üks tavaline kõrtsibänd ja nüüd olete järsku igal pool. Kuidas nii läks?

Edvin: See tuli meile endale ka ootamatult. Meie plaan oli alguses teha väike kõrtsibänd ja käia kolm-neli korda kuus esinemas. Ma ei teagi, mis juhtus…

Sünne: Kaheksa kuud pärast alustamist tuli meil välja lugu «Dolce Gabbana», mis tegi meid tuntuks Lõuna-Eesti kandis, aga pärast ETV aastavahetusprogrammi kaks aastat tagasi teati meid ka Tallinnas ja Harjumaal. Nii et televisioon tegi oma töö.

Edvin: Youtube ka.

Sünne: Youtube’ist ei oska inimene sind otsida, kui ta sinust midagi ei tea.

Teil on oma lood, aga ka palju kavereid, ja huvi latiino-tantsumuusika vastu tundub olevat suur. Kumb teist seda viimast armastab?

Üheskoos: Mõlemad.

Sünne: Kui on ikka hea lugu, siis tihtipeale meeldib see meile mõlemale. Me hüüame lava pealt ka, et nüüd tuleb see lugu, kus tuleb puusad käima panna.

Kumb kirjutab originaallugusid?

Mõlemad: Koos!

Nagu Mick Jagger ja Keith Richards?