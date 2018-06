Viis kõige olulisemat trikki, mida tuleb liha grillides teada

Kauplustes on saadaval lai valik šašlõkke ja grill-lihasid, aga kui eesmärk on lihast ise midagi suupärast valmistada, siis õnnestumiseks peab oskama valida õiget lihatükki, teadma lõikamisvõtteid ja marinaadiretsepte ning tundma ka oma grilli hingeelu.

Sobivaim lihatükk šašlõki valmistamiseks on kaunilt pekipitsine seakaelakarbonaad, millest sünnib hõrk ja rabavalt pehme roog mahedatesse suveõhtutesse. Rasva olemasolu on tähtis, sest aitab lihal küpsemise vältel säilitada mahlasust. Kui pekipitsise liha kasutamine ei tule kõne alla, saab maitsva šašlõki valmistada ka taistest seatagaosalihastest. Väherasvasema liha eelistajad peaksid valima tooraineks sea välis- või sisefilee.

Šašlõkilihaks peaks lihast lõikama kuubikud, mille küljemõõt on 3–4 cm. Taisest seavälisfileest võiks lõigata väiksema suurusega kuubikud või ka ca 2 cm lõigud ning pehmema tulemuse ja maitseainete parema imendumise nimel ei tohiks unustada ka vasardamist. Kui plaanid šašlõki valmistamiseks kasutada vardaid, siis tuleb võimalikult võrdse suurusega lihatükid lükata tihedalt üksteise vastu – see tagab liha ühtlase küpsemise.

Klassikalise sealihašašlõki äädikamarinaadi koostises on toidu-, veini- või õunaäädikas, lisaks annavad maitset mugulsibularattad, küüslauk ning sool ja pipar. Suvise kerge lihamarinaadi põhikomponendiks ja lihale õige marjamaitse andmiseks sobib ka hapukas marjamahl või -püree, millele võib lisada erinevaid maitseaineid, ürte ja sinepit. Marineeritud lihalt tuleb grillimise eel liigne marinaad eemaldada majapidamispaberiga või lihtsalt lasta lihal nõrguda. Nii tegutsedes väldite olukorda, kus liha hakkab marinaadis hauduma.

Grilli pika eluea, ohutuse ja mugavuse nimel tuleb abiline pärast igat kasutuskorda korralikult puhastada. Kogunenud rasv on lemmiktoit tulele ning võib kõrvetada toidu või hullemal juhul olla tulekahju alguseks.

Kõige puhtama maitseelamuse saamiseks süüta grill puupilbaste, paberi või toiduõliga. Enne grillima hakkamist on oluline saavutada liha küpsetamiseks õige temperatuur, sest liiga külm grill muudab liha nätskeks ja põletavalt kuuma temperatuuri puhul on oht liha hoopiski ära kõrvetada.

Söed on grillimiseks valmis, kui saate kätt hoida 3–4 sekundit ca 10 cm kaugusel sütest. Kui suudate kätt hoida hõõguvate süte kohal kauem, on kuumus liiga väike. Enne grillima asumist võiks jagada söed kahte tsooni. Kuumem ja jahedam osa võimaldavad grillida erineva küpsusastmega lihasid ja on vajadusel abiks ka järelküpsetamisel.