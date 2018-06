See lihtne nipp tagab ühtlase spreipäevituse

Kõik teavad, et võltspäevituse kasutamisel võib palju valesti minna. Vale toon ja laiguline nahk on vaid mõned näited neist.

Enne spreipäevitusse minekut raseerivad paljud naised oma jalgu, et tulemus oleks kaunim. Seda tehes, riskivad paljud laigulise tulemusega. Kuuma dušši all raseerimine avab poorid, kuhu päevitus hiljem sisse läheb. Lõpuks kuivab päevitusvedelik poorides, tekitades tumedaid täppe, kirjutab TheSun. Lahendus on sellele õnneks lihtne.