Loore Linnu elu mängureeglid: kuidas vabaneda põrmustavast süütundest?

Ei pea süüd tundma ja arvama, et sa nagu peaksid midagi muutma endas, hirmsasti kannatama ja karistatud saama. See, kas sa karistad ennast või mitte, on tegelikult sinu enda otsus, mitte kellegi teise. Küllalt on neid, kes usuvad, et karistus on just see, mida süütundes vaevleja väärib, aga nad eksivad. Enamasti on need inimesed manipulaatorid, kes võtavad endale õiguse öelda midagi sellist nagu «sa pead tegema nii, nagu mina ütlen, sest sa oled süüdi» või «kuna sul pole õigus, järelikult olen mina parem». Et oma võimu kinnitada, püüavad nad isegi süütunnet peale sundida. Väliselt on nad «õiged» inimesed. Mis on hea ja mis on halb, on nende jaoks kindlalt paigas, kõik nende teod on laitmatult õiged. Aga mis on hea ja mis on halb, on igaühe maailmapildis oma tähendusega, ei ole ühte universaalset «head» ja «halba».