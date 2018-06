Uuring: mitu tundi saavad keskmiselt magada värsked lapsevanemad?

Nüüd on selge - lapse esimese eluaasta jooksul saavad vanemad öösiti keskmiselt magada 4 tundi ja 44 minutit. TheSun kirjutab, et esimese aasta jooksul kaotavad vanemad 59 protsenti soovitatud kaheksast unetunnist, kaotades kokku aasta jooksul 50 ööund.

Keskmiselt proovivad lapsevanemad päeval last magama panna 54 minutit, mis teeb aasta peale kokku 14 päeva. 23 protsenti vanematest tunnistas, et unevaegus on pannud neid aeg-ajalt kummaliselt käituma. Uuringut viis läbi tehnoloogiafirma Simba.