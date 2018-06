Tähelepanu lapsevanemad! Elutähtis nipp, kuidas kaduma läinud last kiiremini üles leida

Nelja-aastane Jake on loomult häbelik poiss, kuid moment, mil ema lapse käest rannas lahti lasi, oli poiss kadunud. Murest murtud ema Lucinda proovis säilitada rahu ning hakkas last nimepidi hõikama. See tõmbas läheduses olevate kadettide tähelepanu. Last otsinud ema kuulnud kadett ei raisanud aega ning hõikas kõigile teistele: «Me otsime poissi, ta on nelja-aastane, blond ja kannab punast T-särki. Kas te olete teda näinud?» Nad hõikusid seda infot järjepidevalt, kuni kogu läheduses olev piirkond oli hõigetega kaetud.

Õnneks hõikasid kadetid poisi infot nõnda valjult ja detailselt, et väike Jake poleks kellelgi kahe silma vahele jäänud. Jake' i tädi palubki vanematel seda taktikat lapse kadudes kasutada - hõigata võimalikult detailset ja selget infot, et lähedalasuvad inimesed saaksid aidata. Vicky kirjutab, et isegi, kui kahtlustad, et laps on seal samas nurga taga, riski enda häbistamisega ja hõika. See on riski väärt.